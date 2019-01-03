Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR - İstanbul

Dolar kurundaki artış ve yüksek faiz oranları konut sektörünü vurdu. Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 gerilerken, ipotekli konut satışları ise yüzde 85,7 azaldı. Ev sahibi olma hayali kuranlar yüksek faiz sebebiyle şimdilik alımdan vazgeçerken, ertelenen taleple birlikte konut fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor. Tapu.com’un CEO’su Emre Erşahin piyasada fiyatı artık alıcıların değil satıcıların belirlediğini belirterek, özellikle sıfır konut fiyatlarındaki düşüşün 2019 yılında da devam etmesini beklediklerini söyledi. Ekonomideki daralma ile birlikte konut fiyatlarında yüzde 30’a yakın bir düşüş olduğunu ifade eden Erşahin, 2001 krizini örnek gösterdi. Erşahin “2001 krizinde konut fiyatları ancak 2004 yılında dip yapmıştı. Şu an kriz yok ama daralma var. Konut fiyatlarında 2001’dekine benzer bir süreç yaşanıyor. Konutta fiyatları sıcak paranın etkisiyle şişti. Şu an müteahhitler ve satıcılar fiyat kırmamak için direnç gösteriyor. Sıfır konutlarda fiyatların daha da gerileyeceğini düşünüyorum. Direnç olduğu için dibi görmesi biraz zaman alacak” dedi. Erşahin internetteki fiyatların da piyasanın gerçeğini yansıtmadığına dikkat çekerek daha altında alıcı bulduğunu kaydetti.

Elinde nakdi olanını kral olduğu bir dönemde olduklarını dile getiren Erşahin “Artık fiyatları satıcılar değil alıcılar belirliyor. Önceden alıcı yoktu. Şimdi arz fazla ve nakdi olanın eli güçlü. Boğa piyasasından ayı piyasasına dönüş var” ifadelerini kullandı.

100 MİLYONLUK SATIŞ YAPTI

Tapu.com olarak bu dönemde betonu nakde çevirmek isteyenlere aracılık ettiklerini anlatan Erşahin şu bilgileri verdi: “14 farklı finans kuruluşuyla çalışıyoruz. Ellerindeki konut ve gayrimenkulün paraya çevrilmesini sağlıyoruz. Bugüne kadar 100 milyon liralık satışa aracılık ettik. Ankara, Bursa, Antalya, Samsun ve Sakarya olmak üzere 72 farklı ilde tapu devri yaptık. Piyasaya göre yüzde 30 indirim avantajı sunuyoruz. Ekspertiz raporu olmayan konutları satmıyoruz. Tapu.com’un tek yetkili olarak satışa sunduğu yaklaşık 1.100 tapunun toplam değeri 215 milyon TL’yi aştı. Ayrıca arsa ve tesis satışı yapıyoruz.” Erşahin, hukuki gerekçelerle devlete geçen gayrimenkullerin de satışına talip olduklarını sözlerine ekledi.

Türk vatandaşlığı için telefon yağıyor

Yabancılara konut satışında vatandaşlık hakkı veren düzenlemeyle bir milyon dolar olan yatırım sınırının 250 bin dolara indirilmesiyle başta İngilizler olmak üzere AB ülkeleri sıraya girdi

Türkiye, vatandaşlık kanunundaki “gerekli yatırım miktarlarının” düşürülmesinden bu yana 100 milyon dolarlık yatırım ve 250’nin üzerinde vatandaşlık başvurusu alırken, 2019’da başvurularda patlama bekleniyor. Eylül ayı sonunda yapılan düzenleme ile Türk vatandaşlığı kazanımında 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara, taşınmaz alımındaki bir milyon dolarlık sınır ise 250 bin dolara düşürülmüştü. Yatırımını veya bankalardaki mevduatını 3 yıl boyunca çekmeyen ya da satın aldığı gayrimenkulü üç sene boyunca satmamayı taahhüt eden yatırımcılara, ömür boyu Türk vatandaşı olma hakkı veriliyor. Yatırımlarla birlikte konut sektöründe canlanma yaşanırken, geçen sene yabancılara konut satışında 4,8 milyar dolar gelir elde eden sektörün yılı 10 milyar dolar satışla kapatması bekleniyor. Yabancılara vatandaşlık başvurusu için aracılık hizmeti veren VIPTurkishPass şirketinin Üs Yöneticisi (CEO) Akın Atalay, yabancıların konut alımındaki artışla birlikte Türkiye’ye gelen yabancıların önemli kısmının yatırımla vatandaşlık hakkından yararlanmak istediğini söyledi. Türkiye’de ev alımına en çok Arap ülkeleri, İran ve Türki Cumhuriyetlerden ilgi gösterildiğini belirten Atalay, sanıldığının aksine Avrupa ülkelerinde de Türkiye’ye yoğun bir talep geldiğine dikkat çekti. Atalay “İngilizlerden çok telefon alıyoruz. On binlerce İngiliz, Alman, Rus Alanya’da, Antalya’da yaşıyor. Bu kişiler bu cennet vatana âşık olmuş, burada ev almış, yerleşmişler. Şimdi bunlardan birçoğu Türkiye’deki sosyal imkanları görünce ev alarak hem kendi ülkesinin vatandaşlığını koruyup hem de Türk pasaportu alarak çifte vatandaş olmaya karar veriyor. İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre aralık sonu itibarıyla Türkiye’de yatırım yaparak vatandaşlık için başvuran kişi sayısı 250’yi geçmiş bulunmakta. Böylece ülkemiz yaklaşık 100 milyon dolarlık yabancı yatırım çekmiş bulunuyor. Yabancılar en çok İstanbul, Antalya ve Bursa’ya ilgi gösteriyor. Yabancıya vatandaşlıkta bu yıl patlama bekliyoruz” dedi.