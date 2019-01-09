Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda yoksul hanelerin ortalama 80 TL’lik elektrik faturasını devlet karşılayacak. Kart borçlusuna 60 aya kadar taksit imkânı verilecek. Esnafa 22 milyar TL kredi kullandırılacak. İş insanına her işçi için maaşının yüzde 5’i kadar prim ve çifçiye de 2 milyar TL destek sağlanacak.

1- 2,5 MİLYON EVE ELEKTRİK DEVLETTEN

AK Parti iktidarlarının en önemli özelliğinin sosyal devlet olmanın tüm gereklerini yerine getirmesi olduğunu söyleyen Erdoğan, yine çok önemli bir sosyal devlet adımı attıklarını bildirdi. Erdoğan “Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kilovat/saate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede, her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak” dedi. Devlet bu yolla her ay 200 milyon liralık faturayı üstlenmiş olacak.

2- KART BORÇLUSUNA 60 AY VADE İMKÂNI

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların 31 Aralık 2018’e kadar olan borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için bir imkân sağladıklarını açıklayan Erdoğan “Vatandaşımız, hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankasından alacağı krediyle borcunu kapatacak. Daha sonra aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyecek” dedi. Ziraat Bankasından yapılan açıklamada 24 ay vadeli kredilerin aylık yüzde 1,10, 60 ay vadeli kredilerin 1,20 faiz oranıyla ‘birleştiren ihtiyaç kredisi’ verileceğini duyurdu.

3- 350 BİN ESNAFA 22 MİLYAR TL KREDİ

AK Parti iktidarları döneminde toplamda 1,8 milyon esnaf ve sanatkâra 93,4 milyar lira kredi kullandırıldığını kaydeden Erdoğan, “2002 yılında esnafa uygulanan faiz oranı yüzde 47 iken bugün bu faiz oranı yüzde 5 seviyesine geriledi. Halkbank esnaf ve sanatkârların işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak” dedi. Bunun 10 milyar liralık kısmının ilk çeyrekte kullandırılacağını anlatan Erdoğan, detayların bugün açıklanacağını belirtti.

4- ÇİFTÇİYE 2 MİLYAR LİRALIK PAKET

Ziraat Bankasının, çiftçiye, dar günlerinde destek olmak için kredi ödemelerinde farklı erteleme, yeniden vadelendirme ve yapılandırma alternatiflerini geliştirdiğini anlatan Erdoğan “İnşallah bu düzenlemeyle çiftçi borçlarına yıllık yüzde 11 faiz oranı uygulanarak 1 yıla kadar vadelendirme imkânı getirildi. Bu uygulama kapsamında kısa sürede yaklaşık 2 bin üreticimiz başvuruda bulundu” ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca ocak ayında ödenecek tarımsal desteklerin toplam 2 milyar 35 milyon 300 bin lira olduğunu açıkladı.

5- PATRONA 5 PUANLIK PRİM DESTEĞİ

İş dünyasına da müjde veren Erdoğan, sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan desteği, 5 puana çıkarttıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “500’ün altı sigortalı çalıştıran yerler için ise 5 puan uygulamasını aynen devam ettiriyoruz” dedi. İş dünyası bu desteği olumlu karşılarken, SGK prim desteğinin istihdama güç, açıklanan tüm desteklerin ise 2019’a ekonomide güçlü bir başlangıç anlamına geldiğine işaret ettiler.

ESNAF RAHATLAYACAK, PİYASA CANLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı müjdeler iş dünyasından olumlu tepkiler aldı. Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların borçlarını daha kolay ödemeleri için imkân tanıyan yeni düzenlemenin başta kredi kartı sahipleri olmak üzere esnaf ve sanatkârları rahatlatacak bir adım olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Kredi kartlarındaki bu yapılandırma oldukça sevindirici ve piyasaların rahatlaması bakımından çok önemli. Bu yapılandırma ile piyasalarda rahatlama ile birlikte esnaf rahat nefes alacak. Yine Halk Bankası tarafından 350 bin kişiye verilecek 22 milyar liralık kredi ise zor durumdaki esnaf ve sanatkârımızı rahatlatacak ve piyasalar kısa sürede canlılık kazanacaktır” ifadesini kullandı.

Açıklanan müjdelerin 2019’a ekonomide güçlü bir başlangıç anlamına geldiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: Biriken kredi kartı borcunu taksitlendiren tüketicinin büyük bir moral bulmasının yanı sıra bunun bereketi üretime de yansıyacak, piyasalar hareketlenecektir. İş dünyası olarak önce sosyal sebeple sonra ekonomiyi hızlandıracak olması yönüyle, tüketicinin alım gücünü artıracak her türlü tedbirin yanındayız. Çünkü tüketim olmadan ne üretimimiz olur ne de moralimiz. Bu bütüncül paket için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz.