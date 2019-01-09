Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği esnafa kredi desteğinin ayrıntıları belli oldu. Halkbank, 2019 yılında da yeni Esnaf Kredi Programı ile desteğini artırarak devam ettireceğini duyurdu. Esnaf ve sanatkâra uygun koşullarda temin edecekleri kredilerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları ifade etti:

“Ekonomimize değer katacak uygulamalarla yeni yılda da işletmelerin faaliyetlerini finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan sürdürmesini sağlayacağız. Ülkemizin kalkınması, üretim ve istihdamın artması için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle esnaf ve sanatkârlara destek olmayı sürdüreceğiz. Yeni umutlarla başladığımız 2019 yılına özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız. Bugün sayıları 1000’e ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkârlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.”

Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkârların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar TL kredi kullandıracaklarını belirten Arslan şunları söyledi:

“Şubelerimize kredi plasman tahsisleri yapılmış olup yeni programa ilişkin kredi kullandırımları 9 Ocak (bugün) itibarı ile başlamıştır. Tahsis edilen tutarın 10 milyar TL’lik kısmının, Bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği devam edecektir.”

HALKBANK 1,8 MİLYON ESNAFA 93,4 MİLYAR TL KREDİ KULLANDIRDI

Halkbank 2002 yılında 154 milyon TL olan esnaf kredileri bakiyesini 2018 yılında 202 kat artış ile 31,1 milyar TL’ye yükseltti. 2002-2018 yılları arasında Halkbank tarafından 1,8 milyon esnaf ve sanatkâra 93,4 milyar TL esnaf kredisi kullandırıldı. 2002 yılında işletme kredisi limiti 5 bin TL iken, bugün itibarıyla 40 kat artış ile 200 bin TL olarak uygulanmakta, işyeri ve taşıt edindirme kredilerinde ise limit 500 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullandırılmakta olan İşletme Kredileri 5 yıla, mesleki faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaçları olan taşıt alımları için kullandırılan Taşıt Edindirme Kredileri 7 yıla, faaliyet gösterecekleri işyerlerini satın almaları için kullandırılan İşyeri Edindirme Kredileri ise 10 yıla kadar vadeli olarak kullandırılmakta olup, işletme ve yatırım kredilerinde esnafa yansıyan faiz oranları, bir yıla kadar vadelerde % 4, bir yıldan uzun vadelerde ise %5 olarak uygulanmaktadır.

Esnaf ve sanatkârlara %4 ve %5 faizli olarak kullandırılan işletme ve yatırım kredileri yanında; Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık vb.) faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara, Ustalık Belgesi sahibi olup yeni işyeri kuran esnaf ve sanatkârlara, 30 yaşını aşmamış olup, kendi işyerini açan Genç Girişimci esnaf ve sanatkârlara 5 yıla kadar vadeli sıfır faizli kredi kullanma imkânı sunulmaktadır.