Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak; devlet bankalarının tarıma desteğinin devam ettiğini, yatırım kredisinden faydalananların ayrıca 14 ay vadeli, piyasa şartlarıyla uyumlu işletme kredisinden de yararlanabileceğini vurguladı.

Cuma günü açıklanan paket kapsamında; yüzde 8,25 faizli, yapılan yatırımın yüzde 75’ine kadar kapsayan, toplamda 7 yıla kadar vadeli, 2 yıla kadar ödemesiz kredi verileceği, 10 milyon liraya kadar olan yatırımlar için de hazine desteği sağlanacağı kaydedilmişti.