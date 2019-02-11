Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile il ticaret müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen 5 ildeki hal denetimlerinde son derece çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Sebze ve meyve fiyatlarının mercek altına alındığı çalışmalar sırasında; müstahsil makbuzu, alım-satım faturalarındaki fiyat ve miktar bilgileri temel alınarak incelemeler yapıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, operasyonlarda resmen ‘vurgun’un ortaya çıkarıldığını açıkladı. Pekcan “Sebze ve meyvelerin alış satış fiyatları arasında yüzde 800’lere varan fahiş fiyat artışları tespit ettik. 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için işlem başlattık. Ürünlerin künye bilgileriyle satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da, yaklaşık 810 bin liralık cezai işlem tesis edildi. Denetimlerimizin etkisi şimdiden görülmeye başladı, operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında ciddi oranlarda düşüşler görüldü. Ana kalemler yüzde 45’lere varan oranlarda geri çekildi” dedi. Bakan Pekcan, arz talep dengesiyle uyuşmayan, girdi maliyeti ve döviz kuru yükselişlerinden kaynaklanmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerinin genişletilerek devam edeceğini vurguladı.