Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son haftalarda sebze ve meyvenin fahiş fiyatla satışına ‘dur’ diyen tanzim satışlar ülkenin en ücra köşesine kadar gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanzim satışın kapsamının genişletileceğine dair müjdesinin ardından Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’dan da ‘online tanzim’ açıklaması geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tanzim satışların yakın zamanda online olarak da yapılacağını söyledi. Turhan, Millî Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlayacak olan proje ile tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşırken yaşanan aracı hizmet ücretlerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını söyledi. Hafta başında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de ‘çalışmalarını yapıyoruz’ dediği uygulama hakkında bilgi veren Cahit Turhan “Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje ile hem vatandaşımızın aracısız alım yapmasına imkân sağlamak hem de ‘enflasyonla topyekûn mücadele’ programına destek vermenin hedeflendiğini anlattı. Turhan şunları söyledi: www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com olarak sorumluluk üstlendik. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz” dedi. Vatandaşlar e-Tanzim ürünlerine https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linki üzerinden ulaşabilecek.

HALLER YİNE FİYAT ARTIRDI

Büyük kentler başta olmak üzere birçok noktada açılan tanzim satış merkezleri sayesinde marketlerde de fiyatlar düştü. Pazarlarda da küçük indirimler başladı ancak üretim merkezlerinde yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Adana Hali’nde 2-4 lira arasında satılan biber bu hafta 3-6 liraya satılırken, 1,5-2 lira arasında satılan domates bu ay 2-4 lira arasında satılıyor. Hafta başında 3 ile 5,5 lira arasında satılan patlıcan da 4-8 aralığına yükseldi.

Halde yine yükseldi

Biber 2,00-4,00 3,00-6,00

Domates 1,50-2,00 2,00-4,00

Patlıcan 3-5 4,00-8,00

Salatalık 1,50-3,50 2,00-4,00

Ispanak 1,50-3,00 2,50-5,00

Pazarda hafif düşüş

Patates 6,00 4,00

Soğan 6,00 6,00

Pırasa 6,00 6,00

Ispanak 6,00 5,00

Kabak 7,00 7,00

Kappa biber 10,00 12,00

Havuç 4,00 3,50

Salatalık badem 9,00 7,00

Domates 5,00 5,00

S. Biber 10,00 12,00

Portakal 4,00 2,5

Mandalina 3,50 3,50

Muz yerli 7,50 6