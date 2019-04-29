ABD'de, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan yılın ilk çeyrek  GSYH verisi yüzde 3,2 ile beklentilerin belirgin bir şekilde üzerinde artarken büyüme kompozisyonu; bugün açıklanacak kişisel harcamalar ve cuma günü  yayımlanacak istihdam raporu verisinin önemini arttırdı. Çarşamba günü kararları açıklanacak Fed'in son dönemde beklentilerden iyi gelen verileri nasıl  yorumlayacağına ilişkin öngörüler farklılık gösterse de ekonomistlerin büyük  çoğunluğu faizlerde ve adım atma konusunda "sabırlı olunacak" ifadesinde  değişiklik yapılmayacağı tahmininde bulunuyor.

Açıklanan büyüme verisinin pozitif yönde sürpriz yapması, pay  piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenmesini sağlarken, ekonomik aktiviteye  ilişkin artan iyimserlikle 75 doların üzerini test eden Brent petrolün varil  fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile hızlı bir şekilde geriledi.  Trump, cuma akşamı yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)  ile görüştüğünü ve petrol fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi. Brent  petrolün varil fiyatı, söz konusu açıklama ile cuma gününü yüzde 3,4 değer  kaybıyla 71,69 dolardan tamamlamasının ardından bugün Asya piyasalarında yatay  bir seyir izliyor.

Cuma günü büyüme verisinin ardından artan risk iştahı ile Dow Jones  endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,34 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bu hafta Fed'in faiz kararı, bugünkü kişisel harcamalar ve  cuma günü yayımlanacak istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici  olacağını ifade ederek, ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da takip  edileceğini bildirdi.

Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin görüşmesinin ardından bir  açıklama yapan Trump, "Esas itibarıyla Japonya ile uzun vadeli ve iyi bir ticaret  anlaşması yapma şansına şu anda sahibiz. Bu anlaşmanın çok hızlı bir şekilde  olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. ABD ve Çinli yetkililer  arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin ise mayıs ayıyla birlikte  haber akışının hareketlenmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında, geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir  izlendi. Hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilen erken genel seçimi, mevcut  durumda azınlık hükümeti ile iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazansa  da PSOE'nin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edememesi siyasi  belirsizliğin devam edebileceğine işaret etti. Yarın açıklanacak Avro Bölgesi  büyüme verisi ve perşembe günkü İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının  gündemin odağında bulunduğunu belirten analistler, 1,11 sınırına kadar gerileyen  avro/dolar paritesinin, gelen tepki alımlarıyla 1,1160 seviyesinde dengelendiğini  kaydetti.

Bugün Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem  gerçekleştirilmezken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6,  Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, geçen hafta yükseliş eğilimindeki döviz kurları pay  piyasalarını negatif etkiledi. Dolar/TL, geçen hafta bir önceki hafta kapanışına  göre yüzde 2,1 yükselerek 5,9330'dan kapanırken, cuma günü yüzde 0,3 yükselen  BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,15 değer kaybetti.

Analistler, bu hafta TCMB'nin yarın gerçekleştireceği Enflasyon Raporu  bilgilendirme toplantısının yatırımcıların odağında olacağını belirterek,  TCMB'nin, geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında beklentiler  doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metninin "güvercin"  olarak değerlendirilmesinin ardından TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın yarınki  iletişiminin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Bu hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in  cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye  değerlendirmesi, nisan ayı enflasyonu ve dış ticaret verilerinin de yurt içi  piyasaların önemli gündem maddeleri olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç  konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, mart ayı kişisel gelir ve harcamalar

17.30 ABD, nisan ayı Dallas Fed imalat endeksi