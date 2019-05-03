Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atın piyasasında, en düşük 243 bin 900 lira, en yüksek 244 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 243 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 134 milyon 325 bin 956,06 lira, işlem miktarı ise 522 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 142 milyon 725 bin 339,54 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Bonus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.