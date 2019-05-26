Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin geçen iki yılda çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını, yeni başkanlıklarla beraber çok daha etkin, dinamik, hızlı, çözüm merkezli, büyük bir aile haline geldiklerini söyledi. Ümraniye’de düzenlenen Emlak Bankasının iftarına katılan Bakan Kurum “93 yıllık birikimi ve yeni yüzüyle Emlak Katılım Bankamız, bu büyük ailenin en yeni ve en genç üyesi oldu. Her şeyden evvel nasıl yoğun bir mesai yaşadığınızı bildiğimi ve takdir ettiğimi bilmenizi isterim. Bu zamana kadar yaptıklarınıza baktığımızda, beklentilerimizin ve arzularımızın gerçekleşeceğine dair inancım artıyor, her geçen gün perçinleniyor. Normalde bir banka kurmak, teknik olarak 14 aydan daha az bir sürede gerçekleşmez. Burada 6 ay içinde bankamız faaliyete başladı. Aynı zamanda dünyada ilk defa bir ticari banka, katılım bankasına dönüştürüldü” diye konuştu.

GENÇ VE GÜÇLÜYÜZ

Emlak Bankasının yeniden faaliyete geçirilmesinin çok kapsamlı bir vizyon ve misyonla gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Kurum “Biliyorsunuz bu köklü kurum, yeni Meclis binamız, Türk Ocağı ve Merkez Bankası binaları gibi birçok tarihi projeye imza attı. Ülkemizin ilk konut projesi olan Bahçelievler Konutlarını üretti. Daha sonra Saracoğlu Mahallesi, Levent Konutları, Koşuyolu Mahallesi gibi örnek projelerle, ülkemizin yeniden inşasına, imarına ve ihyasına büyük katkı sağladı. Özetle, bugün Türkiye’nin hem en genç katılım bankasıyız hem de en tecrübeli bankasıyız. Tabii bankamızdaki ekibimiz de, Türkiye’nin alanında en deneyimli ve en çalışkan bankacılarından oluşuyor. İnşallah tecrübemizle, gençliğimizle, çalışkan ekibimizle Türkiye’nin gücüne güç katacağız” dedi.

ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ

Başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan, stratejik sektörlere yöneleceklerini anlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti: Üretici için, tüketici için, herkes için erişilebilir finansman modelleri geliştireceğiz. Herkesin bankası olacağız. Daha şimdiden gayrimenkul sektörünün sorunlarına çözüm olabilecek finansal enstrüman çalışmaları yürütülüyor olması, sektörü rahatlatacak ürün ve hizmetler ortaya çıkarılmış olması, bizleri hakikaten sevindiriyor. Emlak Bankası sıradan bir banka değildir, aynı zamanda mevzi bir bankadır. Bu ülkeye zarar vermek adına ekonomik spekülasyon yapanlara, manipülasyonculara, dolar spekülatörlerine ve faiz lobisine cevap vermek için ihdas edilmiş bir kurumdur. Bu hassasiyeti iyi kavrayacağız, el ele verecek ve ülkemizin büyümesinin, kalkınmasının, gücüne güç katmasının yardımcısı olacağız.