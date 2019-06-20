Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet yüksek teknoloji ürünleri için kesenin ağzını açıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği sağlanacağını belirterek, “Döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek vereceğiz” dedi. Eximbank’ın yeni destek paketinin detayları hakkında bilgi veren Pekcan, yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalara KOBİ şartı aranmaksızın, bir yıla kadar vade opsiyonlarında mevcut program ve şartlarda Türk lirası cinsinden kredi kullandırılacağını anlattı.

10 YIL VADE İMKÂNI

Pekcan, hâlihazırda 2 anapara taksitli 1 yıl vade opsiyonu faiz oranının yüzde 17,6 olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: “Bir yılı geri ödemesiz 3 yıla kadar vadeli Türk lirası kredi imkânı getirilerek, faiz oranları 2 yıl vadeli devlet tahvili faizinin yüzde 70’i esas alınarak belirlenecek. İhracatçı firmaların, Türk menşeli makine ve ekipman yatırım malı harcamalarını özendirmek amacıyla kullandırılacak döviz cinsinden orta uzun vadeli ihracata yönelik yatırım kredileri için ilgili projelerin gelir oluşturma potansiyelleri dikkate alınarak azami 3 yılı geri ödemesiz, azami 10 yıl vade opsiyonu tanınacak ve bu kredilerde yarım (0,50) puan avantaj sağlanarak Euribor+yüzde 4,00 faiz oranı uygulanacak. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren firmalara döviz cinsinden orta uzun vadeli işletme sermayesi kredisi, azami 1 yılı geri ödemesiz, azami 5 yıl vadeyle ve benzer vadedeki diğer kredilere göre 0,25 puan indirim yapılarak Euribor+yüzde 4,25 üzerinden kullandırılacaktır.”

Pekcan, sağlanan desteklerin önemine işaret ederek, “İVME Finansman Paketi’nin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu desteklerimiz, Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.