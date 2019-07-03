Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde her yıl yaklaşık 550 bin kişi evleniyor. Evlenenlerin büyük bir kısmı ise yüksek konut fiyatları ve artan kredi faiz oranları nedeniyle küçük birikimlerle ev sahibi olmayı neredeyse imkansız olarak görüyor ve kirada yaşamayı tercih ediyor. Ancak Türkiye’de ilk defa faizsiz ödeme sistemi ve küçük birikimlerle istenilen evi alma olanağı sağlayan Eminevim, evlenip mutlu bir yuva sahibi olmak isteyenlerin hayallerini çiftlere özel yeni kampanya ile gerçeğe dönüştürüyor. Yeni evlenenlerin faydalanacağı kampanya ile çiftler, Eminevim’in geliştirdiği Elbirliği finansman modeli ile teslimatlarını 2 yıl daha erken alabilecek ve çok uzun yıllar beklemeden kısa bir sürede üstelik faizsiz ev sahibi olabilecek.

“Kampanya boyunca KDV bizden”

Bugüne kadar 142 Binden fazla kişiyi faizsiz finansman modeli ile ev ve otomobil sahibi yaptıklarını belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, yeni evli çiftlere destek olmak için başlatılan kampanyanın sunduğu fırsatları anlattı. Üstün, “Kurucusu olduğumuz Elbirliği faizsiz finansman modeli, ayda yaklaşık 2 bin kişiyi ev ve otomobil sahibi yapan güvenilir ve güçlü bir sistem. Üstelik bu sistemde küçük birikimlerle ve faiz ödemeden ev ve araç sahibi olabiliyorsunuz. Yaz sezonunda evliliklerin daha fazla yapılmasından dolayı evli çiftlerin de ev sahibi olmasının yolunu hazırladığımız kampanya ile kolaylaştırmak istedik. Bu doğrultuda küçük birikimlerle ev sahibi olabilmelerinin yolunu açtık. Teslimatları yeni evlenen çiftler için 2 yıl öne çektik. Ayrıca Temmuz ayı sonuna kadar ev almak için kampanyamıza katılan çiftlerden ikinci bir kampanya olarak KDV tutarındaki hizmet bedeli indirimi yapma imkanı da sağlayacağız. İsteyenlere 2 yıl erken teslimat veya hizmet bedeli indirimden yararlanarak ev alma konusunda kolaylıklar sağlayacağız. Temmuz ayı sonuna kadar devam etmesini planladığımız kampanya ile 1 yıla kadar yeni evli çiftler, hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek.” açıklamasında bulundu.

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Emin ÜSTÜN Hakkında

Başarılı girişimci ve yatırımcı iş adamı Emin ÜSTÜN, 1951 yılında Bolu ilinin Gerede ilçesinde doğmuştur. 1969-1974 yılları arasında bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatı devam ettiği sırada 1973 yılında lif ve pres imalatı yapan LİFSAN Hidrolik Sanayi Şirketini kurdu. 1987 yılında ise inşaat ve arsa işleri alanında faaliyetlerini günümüze kadar sürdüren GENTAŞ’ın kuruculuğunu yaptı.

1991 yılında şu an faaliyetlerine aktif olarak devam eden ve elbirliği sistemine dayalı faizsiz bir sitem ile otomobil sahibi yapan Eminotomotiv’i, 2005 yılında ise otomobildeki Elbirliği Sistemi’ni konut sektörüne uyarlayarak, insanların faizsiz ev almasını sağlayan Eminevim’i kurdu. 40 şubeyle başlayan sistem şu an ülke genelinde 60’tan fazla ilde toplam 103 şubeye ulaşmıştır. Kurduğu sistemle Türkiye’de 140 binin üzerinde kişi, ev ve otomobil sahibi oldu. Emin Üstün halen Eminevim, Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji ve Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde barındıran Emin Grup'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Eminevim Hakkında

Emin Grup bünyesinde 2005 yılında kurulan Eminevim, geliştirdiği faizsiz ev alma finansman sistemi ile Türkiye’de 100’den fazla şube ve 1400’den fazla çalışanla hizmet vermektedir. Ev sahibi olmak isteyenleri Elbirliği Sistemi içine dahil ederek faizsiz, vade farksız imkanlarla ve uzun vade taksitlerle ev sahibi yapmaktadır. 29 yıllık bir köklü bir geçmişe sahip olan Emin Grup bünyesinde faaliyet gösteren Eminevim, bugüne kadar 140 binden fazla kişinin tercihi olmuştur.

Türkiye’nin 81 ilinde tapu teslim eden ilk özel kurum olma unvanını elinde bulunduran Eminevim, her ay ortalama yaklaşık 2000 kişiyi ev ve araç sahibi yapmaktadır. Her ölçekte tasarrufu bir araya getiren elbirliği sistemi ile kurumsal, şeffaf ve faizsiz bir şekilde yöneterek, müşterilerin gayrimenkul ve araç edinmesini sağlamayı hedefleyen firma, bugün konut sektörüne yön veren kurumlar arasında yerini almıştır.

Kişiler istediği ilden beğendiği evi alabilme imkanı tanıyan Eminevim, Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen kişilerin uğrayacağı ilk adres haline gelmiştir.