Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Devletin yeni iş yerlerinin açılmasını özendirmek ve istihdamı desteklemek amacıyla yürürlüğe koyduğu teşvik programları, idari uygulamalardan kaynaklanan hatalar sebebiyle terör örgütü FETÖ/PDY’nin cebine milyarlarca lira para akmasına yol açtığını kamuoyunun gündemine getirmiştik.

FETÖ, yirmiye yakın teşvik kapsamında iş yerlerini tek tek dolaşıp yüzde 50’ye varan komisyonlarla devletten para alınabileceğini belirterek işverenlerden aldığı milyarları, örgüt kasasına aktardı.

Çalışma Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu konuda çok sayıda ihbarın geldiğini ve mevzu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ancak yapılan araştırmalarda FETÖ’nün sadece 2018 yılı Mayıs ayında milyonlarca çalışan üzerinden milyarlarca liralık teşvik yağması yapmak üzere yüz binlerce ek ve iptal prim belgesinin hazırlanmasına aracılık ederek SGK’ya gönderdiği ortaya çıktı.

ÜÇ SENELİK İHMAL, MAYIS VURGUNUNA ZEMİN HAZIRLADI

Devlet istihdamı artırmak ve işsizliği önlemek için hâlen 14’ten fazla teşvik ve destekleri SGK üzerinden uyguluyor.

SGK’nın teşvik uygulamaları karmaşık yapısı yüzünden işverenler tarafından tam olarak anlaşılmıyor. Bu sebeple istihdamı yoğun büyük işletmeler ‘danışmanlık şirketleriyle’ çalışırken, küçük işletmeler ‘serbest’ çalışan kişilerin ağına düşüyor. Bu serbest çalışanların bir bölümü ise SGK’dan FETÖ soruşturması kapmasında atılanlar veya onların uzantıları tarafından oluşuyor.

Devlet, bugüne kadar yüz milyarlarca lira sigorta prim indirimi uygulayarak SGK üzerinden teşvik ve destek adı altında iş yerlerini destekledi.

Çok büyük paraların döndüğünü gören terör örgütü, teşviklerdeki karmaşık yapının açıklarından yararlanarak sistem üzerinden finansman çarkı oluşturdu.

SGK personelinin uyarıları ile bu çarkı bozmak için kanun değişikliği ile çözülmesi gereken bu konu, genelge gibi alt mevzuatla geçiştirildi. 2015 yılında çıkarılan genelge üzerine mahkeme yoluyla FETÖ’nin yarı yarıya komisyonla aracılık ettiği işyerleri teşvikleri kazanmaya başladı. SGK Başkanlık yönetimi ise yapılması gereken kanuni düzenlemeyi üç yıl ihmal etti.

BİR AYDA YÜZ BİNLERCE BELGE İLE SGK SİSTEMİ KİLİTLENDİ

2015 yılında yapılan düzenlemeyle FETÖ’nün sistemin açıklarından yararlanmasını önlemek için çıkarılan genelge, mahkeme yoluyla faydalanmalarına büyük imkân verirken üç sene sonra bu defa başka büyük bir hataya gidildi. SGK teşvikleriyle ilgili yaşanan açıkları ve karmaşaya mâni olmak için 27/3/2018 tarihli ve 30.373 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7.103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un”da 2018/Mayıs ayında yapılacak başvurularla sınırlı olmak üzere geriye dönük faydalanılmamış veya eksik ne kadar devlet teşviki varsa yararlanabileceği yönünde bir düzenlemeye yer verilmiştir.

Devlet teşvikleri işverenleri işçi çalıştırması ve istihdamı artırması için ileriye dönük verilmekte iken bu amaçla çelişen devletin elindeki paranın geriye dönük dağıtılması yönünde düzenleme çıkarıldı.

Tehlikenin farkına varan SGK personeli bu düzenlemenin yanlış olduğunu, buradan FETÖ’nün milyarlarca kazanıp kesesini dolduracağını söylemelerine rağmen kurum yönetimi bu ikazları dikkate almadı.

2018/Mart ayında çıkan Kanun, 2018/Mayıs ayında bir aylık başvuru süresi de verince ülke genelinde derhâl sıkı bir şekilde örgütlenmiş olan FETÖ kapı kapı dolaştıkları işverenlere SGK’dan alınacak bu teşvik paralarının en az %50 oranın komisyonla anlaşma yoluna giderek örgüte bir kez daha milyarlarca lira kazandırdı.

TEŞVİK VURGUNU İLE İLGİLİ TEFTİŞ YAPILMADI

SGK, denetim ve teftiş faaliyetleri de dâhil olmak üzere bütün faaliyetlerini her yıl hazırladığı “Faaliyet Rapor”ları ile kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Bu bağlamda 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 2018 Yılı Faaliyet Raporu geçtiğimiz günler yayımlandı.

2018 Yılı Faaliyet Raporu’nda SGK denetim elemanlarının bütün denetim faaliyetleri tek tek sayıldı.

Ancak bu denetim faaliyetlerinde 2018 yılında FETÖ’nin de aracılık ettiği sayısı yüz binleri aşan teşviklerle ilgili ek ve iptal aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilgili hiçbir teftiş faaliyeti yapılmadan işleme alındığı anlaşılmaktadır.

Oysaki sisteme yükelenen ek ve iptal aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK uygulaması gereği kuruma büyük yük oluşturduğundan doğruluğunun teftiş ettirilerek işleme alınması gerekmektedir.

EMEĞİN HAKKI GASBEDİLDİ

SGK yapılanması çerçevesinde bütün işveren ve çalışanların mahrem bilgileri ve şifreleri kopyalan FETÖ, kurumun idari zaaflarından da yararlanarak eksik veya hatalı düzenlemeler sayesinde vatandaşların hakkını gasbetti. Teşviklerin beslendiği işsizlik fonunu da dolaylı olarak yağmaladı.

SAYIŞTAY, SGK'NIN YERSİZ TEŞVİK VERDİĞİNİ TESPİT ETTİ

SGK üzerinden uygulanmakta olan başta asgari ücret desteği olmak üzere 14’ü aşkın istihdam teşvik ve destekleri ilk defa çalışma hayatına girecek olan ya da emekli olmayan işçilerin iş bulmasını sağlamaya yöneliktir.

Bu sebeple teşvik kanunlarında hiçbir duraksamaya mahal vermeksizin emekli olup çalışmaya devam eden işçiler üzerinden teşvik verilmeyeceği kesin hükme bağlanmıştır. SGK’nın 04/07/2019 tarihinde yayınladığı E.9747668 sayılı Sayıştay Raporları konulu genel yazısında normalde SGK mevzuatında uzmanlığı bulunmayan Sayıştay Denetçilerinin bile SGK’nın bahse konu emekliler üzerinden bile yersiz teşvik verdiği anlaşılmaktadır.

Sayıştay Raporları konulu söz konusu yazıda “İşverenlere yapılacak tebligat ile bir aylık süre içinde 2 ve 48 numaralı belge türlerinde düzenlenmiş belgelerin verilmesi veya bir aylık süre içerisinde belgelerin verilmemesi nedeniyle resen düzenlemesi dolayısıyla söz konusu sigortalıların 2018 yılının ve 2019 yılının yanlış bildirildikleri dönemler için bu sigortalılar bakımından yararlanılmış olan istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret destekleri iptal edilecek ve yapılacak tebligat ile söz konusu sigortalılar için yersiz yararlanılan istihdam teşvik tutarı ve/veya asgari ücret destek tutarının iadesi istenecektir. İade edilen tutarlara gecikme cezası ve zammı uygulanacaktır” ifadesi yeraldı.

MAYIS 2018'DE VERİLEN BİNLERCE BELGE, ACİLEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yanlışlar veya birtakım sistem açıkları tekrar gözden geçirilmeli. FETÖ/PDY örgütünün de nemalandığı ve ayakta kalmasına sebep, başta 2018’in Mayıs ayında teşvik yağmasına sebep olan aracılık ettiği yüz binlerce ek ve iptal aylık prim ve hizmet belgelerinin acil olarak sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çoğu emekçilerin ücretlerinden kesilen işsizlik sigortası fonundan da karşılanan teşvikler, FETÖ terör örgütüne milyarlarca lira olarak akmaya devam edecek.