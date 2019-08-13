Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içinde İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, TCDD’nin anahat ve hızlı tren projeleri, Marmaray ve şehir hastanelerinde ürünleri bulunan Elektra Elektronik, yurt dışında ise Çin demir yolları, Guangzhou atık su projesi, Sırbistan Elektrik İdaresi ve Rusya demir çelik fabrikaları gibi projelerdeki ürünleri ile öne çıkıyor.

Çin’e elektronik ürün satışı gerçekleştiren ender Türk firmaları arasında yer aldıklarını vurgulayan Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, ayrıca Türkiye’de trafo ve reaktör sektöründe Amerika’ya ihracatı mümkün kılan UL Belgesi’ne sahip tek firma olduklarının altını çizdi. 2016 yılından bu yana yerli ve yabancı demiryolları projeleri kapsamında istasyonlarda enerji kalitesi çözümleri gerçekleştirerek önemli bir sıçrama yaşadıklarını belirten Armağan Şakar “Bu projelerin de etkisiyle son üç senede şirketimizin büyüme ortalamasını yüzde 20’ye çıkardık. 2018 yılında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 büyüme gerçekleştirdik” dedi. Çin’de özellikle demir yolları projelerinde kullanılan ürünleri ile öne çıktıklarını söyleyen Şakar “Elektra Elektronik’in yerli demiryolu referans projeleri arasında ise Konya-Ankara yüksek hızlı tren hattı, IKZ (Irmak-Karabük-Zonguldak) hattı, İZMİR Selçuk-Çamlık hattı, EKB (Eskişehir-Kütahya-Balıkesir) hattı, SAKA (Samsun-Kalın) hattı, BAME(Bandırma-Balıkesir-Menemen) hattı, BAŞKENT RAY hattı (AT), Ankara Kuzey Sincan hattı ve Ankara yüksek hızlı tren bakım merkezi, Trakya (Edirne-Uzunköprü Tekirdağ-Pehlivanköy) istasyonları ve Kayseri-Sivas-Çetinkaya GSM-R hattı bulunuyor” diye konuştu.

2019’u atılım yılı ilan etti

Şirketin cirosunun yüzde 50’sinin iç pazar, yüzde 50’sinin ise ihracattan oluştuğunu belirten Şakar, yurt dışı pazar payının ve iş hacminin hızlı bir ivmeyle artmasıyla birlikte 2019’u “atılım yılı” ilan ettiklerini bildirdi. Şakar, bu kapsamda İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren fabrikalarının kapasitesini iki katına çıkararak 10 bin metrekareye ulaştıracak yatırım için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Fabrikadaki büyüme ve yenileme çalışmalarını 2019 yılı sonunda tamamlamayı hedeflendiklerini söyleyen Şakar, 2020’de ihracat oranını yüzde 70’e çıkararak yüzde 10 ila 15 büyüme öngördüklerini kaydetti.