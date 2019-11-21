Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 dönemine ilişkin en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Buna göre 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından, yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Toplam 87 milyar 914 milyon 102 bin liralık matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden de 23 milyar 617 milyon lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye’nin 2018 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırada, isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler yer aldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 54 milyon 169 bin 334 lira vergiyle, 2018 yılı vergi rekortmenleri listesinde üçüncü oldu. 2017’de listenin ilk sırasında yer alan ve geçen yıl haziran ayında vefat eden ENKA Onursal Başkanı Şarık Tara’nın ismi, 2018 listesinde 36 milyon 215 bin 996 lira vergiyle dördüncü sırada yer aldı. Önceki yıl 12. sırada yer alan Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ise, geçen yıl 35 milyon 236 bin 977 lira vergiyle beşinci sıraya yükseldi. Öte yandan 2018’in Kurumlar Vergisi rekortmeni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Onu Ziraat Bankası ve Garanti Bankası takip etti. Listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı.



Google’ın avukatı dokuzuncu sırada

Google ve Twitter gibi şirketlerin Türkiye’de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak; 2017’de 10’uncu olurken, geçen yıl 25 milyon 404 bin 692 liralık vergiyle 9’uncu sıraya yükseldi. Televizyoncu Acun Ilıcalı da 2017’de listenin 42’nci sırasındaydı. Geçen yıl tahakkuk ettirilen 6 milyon 722 bin liralık vergiyle 83’üncü sıraya düştü.





1. Açıklanmasını istemedi

2. Açıklanmasını istemedi

3. Rahmi Koç 54.169

4. Şarık Tara 36.215

5. Erman Ilıcak 35.236

6. Suna Kıraç 32.197

7. Ömer Koç 29.280

8. Sinan Tara 26.221

9. Gönenç Gürkaynak 25.404

10. Açıklanmasını istemedi