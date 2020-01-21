Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Armağan Vurdu “Bizim demir ve demir dışı metallerin bünyesinde yer alan endüstriyel mutfaklar, mutfak ürünleri sektörümüz ABD’yi özel olarak radarına almış vaziyette. Korumacılık savaşları çerçevesinde hangi ürün gamında Çin’in ABD’ye ürünleri sınırlanmış, buna bakıyoruz. Mesela endüstriyel mutfakta ABD’nin Çin’den ithalatı, 35 milyar dolar civarında. Burada Çin’in yerini almak adına çok büyük bir alan var gibi görünüyor. Ciddi çalışmalarımız sürüyor” dedi.