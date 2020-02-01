Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksitinin dün itibarıyla ödenmeye başladığını belirten Bakan Selçuk “İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak” dedi. Selçuk, yer altı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2020 tarihinde ödeneceğini belirtti. Tediye ödemelerinden 500 bin işçi yararlanıyor. Tediye ödemesi maaşa göre artarken en düşük tediye ödemesi 911 TL olarak yapıldı. Kamu işçilerine her sene dört taksit şeklinde tediye ödemesi yapılıyor. Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her sene maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında, 26 günlük ödeme de yılın ikinci yarısında yapılıyor.