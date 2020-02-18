Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal; internetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceğini söyledi. Son günlerde bu konuda tüketicilerin mağdur olduğunu belirten Bakal “Altın satılmak için kuyumcuya götürüldüğünde, ağırlığının eksik olduğu ortaya çıkıyor. Şikayetlerin çoğu, satın alma işleminin üzerinden birkaç ay veya yıl geçtikten sonra yapıldı. Çoğumuz internetten alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyoruz. Gördüğümüz bir şeyi beğeniyor, bir tıkla kapımıza kadar getirtiyoruz. Fakat yükte hafif, pahada ağır bir ürün satın alırken, internet sitesinin ne kadar güvenilir olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Altın fiyatlarının yükselmesiyle ‘kampanya’ yazan sitelerden 5-10 lira düşük fiyata altın alanlar daha sonra bu mağduriyeti yaşıyor. Aldığı ürünü kuyumcuya bozdurmaya götürdüğünde gerçek anlaşılıyor. Ürün sahte değil, altın... Fakat ağırlıkta eksiklik olduğu tespit ediliyor. İnşatta demirden çalmak gibi bir durum” dedi. Altının bugün alınıp yarın satılan bir ürün olmadığından, genellikle satın alınan internet sitesine bir süre sonra ulaşılamadığını da ifade eden Bakal, “Siz ‘10 yarım altın aldım, altın fiyatı arttı kâr ettim’ diye düşünürken, aslında ağırlıktaki fark nedeniyle boşuna yatırım yapmış olabilir hatta zarar edebilirsiniz” diye konuştu.