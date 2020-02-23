Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraktar, Türkiye’nin merakla beklediği ve 6 Aralık 2019’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar Akıncı TİHA’nın, içinde hava aracını uçuracak bilgisayarlar ve sistemler dışında çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarı bulunduğunu söyledi. Yapay zeka bilgisayarları sayesinde Akıncı TİHA’nın, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonları yürütebildiğini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti: “Akıncı, bünyesindeki yapay zeka bilgisayarları vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek, bilgi toplayabilecek. Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemine (GPS) ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi, aynı zamanda coğrafi bilgileri kullanılarak çevresel farkındalık sağlayacak. Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek, karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi Bayraktar AKINCI’nın daha etkin kullanımını sağlayacak.”

Baykar bünyesinde geliştirilen Türkiye’nin ilk milli uçan arabası Cezeri’de de özel geliştirilen yapay zeka sistemlerinin kullanılacağına işaret eden Bayraktar, “Akıllı arabalardan bir sonraki adım uçan arabalar. Uçan araba aslında bir uçak. Ancak uçan arabalar katı havacılık sistematiğine dahil olmadan herkesin güvenle kullanabileceği bir sisteme sahip olacak” dedi.