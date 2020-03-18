Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalarda virüs kaynaklı gerilim devam ederken, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplanarak faiz indirdi. Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, politika faizini yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e çekti. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiği vurgulanan duyuruda, koronavirüs öncesi dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergelerde belirgin iyileşme kaydedildiği belirtildi. Duyuruda “Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar, Türkiye ekonomisinin olumsuz şoklara karşı direncini artırmıştır. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından; finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır” denildi. Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün enflasyon görünümünü olumlu etkilediği vurgulanan duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi: Ayrıca küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının, enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir. Temkinli duruş sürdürülecektir.

PİYASALAR NEFES ALACAK

Faiz indirimiyle birlikte likidite hamlesi de geldi. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge; bankaların rezerv karşılığı indirimi ile piyasaya yaklaşık 5,1 milyar dolarlık ek likidite sağlanacağını söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle “Faiz ve likidite kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye ekonomisi ve ihracata önemli katkı sağlayacaktır” dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak da “Reel sektörün ihtiyacı olan kredi akışı sağlanacak” diye

konuştu.