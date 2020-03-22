Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İpotekli (kredi kullanılarak yapılan) konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 392 artarak, 43 bin 733 adede yükseldi. Sektör temsilcileri, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde satılık mülkleri video ile pazarlarken; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kararıyla işlemler online yürütülmeye başladı. Buna göre 18 Mart’tan itibaren tapu dairelerine başvurular ‘Web Tapu’ sistemi üzerinden, işlem (randevu) talepleri de ‘Alo-181’ çağrı merkezi aracılığıyla veya ‘tkgm.gov.tr’ adresinden yapılıyor. Hâlihazırda en yakın randevular, nisan ayına veriliyor. Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hiçdurmaz “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün her türlü işlemi ‘Web Tapu’ sisteminden yapabilmesi, tüketiciler için büyük kolaylık oluşturuyor. Önce kamu bankaları, sonrasında özel bankaların faiz oranlarında indirime gitmesiyle birlikte ivme kazanan gayrimenkul sektöründe satışlar, bu sayede koronavirüs engeline takılmayacak. Bu sistem ile vatandaşlar, devletin de yapmış olduğu ‘Evinde Kal’ çağrısına uymuş olacak. Sadece işlem için verilen randevu saatinde, imza için tapu dairesine gidilecek. Sistemden vatandaşların da çok memnun oldukları görülüyor. Bankaların da müşterilerine, şubeye gitmeden birçok işlemi internet üzerinden yapabilme imkânı vermesi, sektörün olumsuz etkilenmemesi için güzel bir adım” dedi.