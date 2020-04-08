Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu işletmelerin nisan, mayıs ve haziran aylarına tekabül eden borçları 713 milyon TL tutuyor. Erteleme karşılığında işletmeler herhangi bir masraf ödemeyecek. Ertelemeden dolayı oluşacak finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Covid-19'un ekonomik etkilerini azaltmak için kritik bir adım attık. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın açıkladığı yeni tedbirler doğrultusunda KOSGEB'in Kredi Destek Programı’ndan faydalanan işletmelerin nisan, mayıs ve haziran taksitleri üç ay ertelendi. 136 bin 255 işletmeye şimdiden hayırlı olsun” dedi.