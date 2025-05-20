70 yıldır yapıyor, tanesi 50 TL! Kullandığı makineyi bile kendisi yaptı... "Ben ölünce bu iş de biter"

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 88 yaşındaki İzzet Çakmak, 70 yıldır kendi ürettiği makineyle hayvan tarağı imalatı yapıyor. Tarakların tanesini 50 TL'den satan Çakmak, "Ben ölürsem bu iş de biter." ifadelerini kullandı.

Tarihi Vezirköprü Bedesten Çarşısı Arastası'nda mesleğine devam eden İzzet Çakmak, üretimde kullandığı makineyi de kendisinin yaptığını ifade etti.

"PASLANIR AMA ÇÜRÜMEZ"

Çakmak, "Bu makineyi 65 yıl önce yaptım. Önceleri dişleri hızarla ve elle açıyorduk. Şimdi bu makineyle diş açıyoruz. Tarağın sacını kesip, dişlerini açtıktan sonra perdah eder, ardından sapını gürgen ağacından hazırlayıp perçinleriz. Eski geleneklere uygun, sağlam ve dayanıklı taraklar üretiyorum. Sac kalın, sap gürgen. Paslanır ama çürümez" dedi.

"BEN ÖLÜRSEM BU İŞ BİTER"

Küçük yaşta babasını kaybettikten sonra mecburen dükkanın başına geçtiğini anlatan Çakmak, "70 yıldır hem imalatını yapıyorum hem de satıyorum. Toptan 40 TL, perakende 50 TL. Eskiden Vezirköprü'de 5 esnaf bu işi yapardı. Türkiye'nin her yerine gönderirdik. Pres taraklar çıkınca esnaflık bitti, bir tek ben kaldım. Ben de ölürsem bu iş de biter" diyerek mesleğin yok olma tehlikesi olduğunu söyledi.