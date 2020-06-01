Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, salgın sürecindeki en büyük normalleşme adımını bugün attı. Şehirler arası seyahatla birlikte ticari faaliyetler de başladı. Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri bugün itibarıyla saat 22.00'ye kadar hizmet verecek. Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri, spor merkezleri gibi işletmeler de belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'ye kadar açık olacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak. Giyim pazarları başta olmak üzere tüm pazarlarda faaliyetler başladı.

YENİDEN CANLANMA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Normalleşme süreciyle yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkârımız ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Bu süreçte devletimizin sağladığı tüm imkânlar ve desteklerle, vatandaşlarımızın da rutin tüketim alışkanlıklarına geri dönmesiyle, esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz. Esnafımızın 'maske, mesafe ve temizlik' tedbirlerine sonuna kadar riayet edeceğinden kuşkumuz yok" diye konuştu.

HEYECAN DORUKTA

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de, işe yeniden dönüşün heyecanını duyduklarını ifade etti. Avdagiç "Mağazaların, iş yerlerinin kapısında asılan 'açık/kapalı' yazılarını 'koronavirüse kapalı/güvenli üretim ve tüketime açık' hâle getireceğimiz süreç başladı. Şimdi tüm öğrendiklerimizi uygulama zamanı. Bugünden itibaren elimiz işimizde, gözümüz sağlık tedbirlerinde olacak. Salgın öncesi iş hacmimizi yakalamamızın yolu maske takmak, sosyal mesafemizi koruyup, hijyen tedbirlerini tam olarak almak. Yılın ikinci yarısını da hijyen kalkanı ile 'virüs geçirmez' yapmak bizim elimizde. Covid-19'u; kendimizi izole ederek değil virüsü izole ederek yeneceğiz" dedi.

BEKLERSEK BİTERİZ

Uluslararası İşbirliği Platformu Onursal Başkanı Talal Abu Gazali de "Salgın sonrası dünyada ekonomik ve sosyal anlamda yeni bir çağ başlayacak. Bana göre salgınla ve ekonomiyle eş zamanlı mücadele olmalı. Salgının bitmesini beklemek, ekonomileri vurur. Bunun için kontrollü üretimin ve faaliyetin başlaması en doğru karar oldu. Bütün dünya da bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

DENİZDE DE HAREKET BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik sektöründe de normalleşme sürecinin başladığını açıkladı. Karaismailoğlu "Turistik amaçlı gemiler, olta balıkçılığı ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığını başlatıyoruz. Ege adaları ile Türkiye limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığı, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin seferleri de başlatılacak. Tedbiri elden bırakmadan, sağlık ve güven unsurunu ihmal etmeden süreci yürüteceğiz" dedi. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de "2019'da ekonomiye katkısı 7 milyar dolar olarak hesaplanan deniz turizminin oluşturacağı katma değer, bu turizm sezonunda çok daha önem kazanacak. Dış hat uçuşlarının başlamasıyla beraber kıyılarımız hareketlenecek" diye konuştu.

TERMİNALLERE AKIN ETTİK

Uzun süredir milyonların beklediği şehirler arası seyahatler, kurallar dâhilinde başladı. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerden Anadolu'ya ve tatil yörelerine gitmek isteyen vatandaşlar, havalimanı ve otogarlara akın etti. Terminallerde ve araçlarda üst düzey hijyen tedbirleri alındı. Okulların tatil olması ve yaz mevsiminin de etkisiyle, ilk etapta yurt genelinde yaklaşık 3 milyon kişilik bir hareketlilik bekleniyor.