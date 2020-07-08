Bakan Albayrak, " Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.
Bakan Albayrak'tan BDDK açıklaması
08.07.2020 - 16:49 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan BDDK'yla ilgili açıklamada bulundu.
Etiketler : Bakan Albayrak,
716575 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/716575.aspx
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