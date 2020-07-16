Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ (TOGG) tarafından 22 milyar TL’lik öngörülen yatırımla inşa edilecek yerli ve milli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi bölgedeki hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla cumartesi günü temeli atılacak yerli ve milli otomobil fabrikasıyla için çalışmalar devam ederken bir yandan da fabrikanın kurulacağı alana giden yollar tamamlanıyor. Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde yapılacak ve doğrudan 4.323 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temel atma töreni öncesi Engürücük-Güzelyalı arasında yer alan ve TOGG fabrikasına giden 21 kilometrelik yol asfaltlandı. Bölgedeki çalışmaları AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Zafer Işık yerinde inceledi. TOGG fabrikasının Gemlik’e yapılması kararının ardından bölgenin daha da önem kazandığını ve yatırımların arttırıldığını söyleyen Mustafa Esgin, yeni fabrika ile Bursa sanayiine de yeni bir motivasyon geleceğini belirtti.

İSTİHDAM VE EKONOMİYE KATKI

Esgin “Türkiye’nin yerli otomobili Gemlik’den geliyor, bu bizim için çok önemli bir kıvanç kaynağı. Bursa’nın sanayiine yeni bir motivasyon, istihdama da ekonomiye de Türkiye’ye de çok önemli katkılar sağlayacak olan yeni nesil projeleri de içerisinde barındıracak bir projeksiyon. Biz bu anlamda önümüzdeki günlerde temel atma törenimizi gerçekleştirerek Türkiye’nin hayaline, Bursa’nın gelecek vizyonunu ortaya koyacak bu projeyi başlatmış olacağız” dedi. Zafer Işık ise “Bu yolla birlikte yerli ve millî otomobilin üretileceği Gemlik’teki fabrikamız kara yolu ağına bağlanmış olacak” şeklinde konuştu.