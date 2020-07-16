Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 16 Temmuz 2020 güncel altın fiyatları merak ediliyor. Düğün sezonunun açılması ve altının süren yükselişi ile en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi olması, güncel altın alış satış fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. İşte 16 Temmuz altın fiyatlarında son durum

6 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 638,90 lira, satış fiyatı ise 654,87 lira seviyesinde yer alıyor.

Güncel gram altın fiyatlarında ise alış fiyatı 399,21 lira, satış fiyatı 399,41 liradan işlem görüyor.