Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Geçtiğimiz günlerde 9’uncu defa bir araya gelen iki ülke temsilcilerinin Serbest Ticaret Anlaşması’nın teknik boyutunu ele aldığı aktarılırken, anlaşmanın bu yıl sonuna kadar imzalanacağı öğrenildi. STA’nın resmen uygulamaya geçmesiyle, iki ülke arasında ticaret Brexit sonrasında kesintiye uğramayacak. İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 20 milyar dolara yükseltilmesi için kritik önem taşıyan anlaşma; otomobil, tekstil, beyaz eşya ve elektronik sektörü açısından önemli avantajlar sağlayacak. Türkiye'nin İngiltere ile yıllık ikili ticaret hacmi 16-18 milyar dolar seviyesinde. İngiltere’ye 11 milyar dolarlık mal ve hizmet satıyoruz. İki ülke ticaret hacminin yüzde 95'ini sanayi ürünleri, yüzde 5'ini tarım ürünleri oluşturuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ve Başbakan Boris Johnson ile görüşmesinin ardından “İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakınız" mesajını vermişti. İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sona yaklaşıldığı mesajını paylaştı. Slater, “28 Temmuz’daki teknik görüşmelerde yeni ilerleme kaydedildi” ifadelerini kullanmıştı.