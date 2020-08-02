Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türkiye'de "Yeşil Tarife" (YETA) dönemi başladı. Vatandaşlar, kullandığı elektriğin güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesini talep edebilecek. Böylece temiz enerji yatırımları finanse edilecek. Yani tüketilen elektrik karşılığında ödenen paralar, yeşil enerji tercih edilmesi halinde, doğrudan bu tesislerin kurulması ve geliştirilmesi için kullanılacak. Milli sevetimiz, doğalgaz gibi ithal hammaddelere gitmeyecek, yerli yatırımlar ivmelenecek. 1 MW güneş enerji santralinin 110 bin dolarlık doğalgaz ithalatını engellediği dikkate alındığında, yeşil enerji yatırımlarının önemi daha iyi anlaşılıyor. Dış alım tarafına bakıldığında, geçen yıl 45 milyar metreküp gaz ithalatı dikkat çekiyor.

PAYI GİTTİKÇE ARTIYOR

'Yeşil Tarife'nin 1 Ağustos'ta devreye alındığını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "YETA sayesinde vatandaşlarımız, davranış ve talepleriyle politikalara yön veren bir konuma yükselecek. Sektörün gideceği yönü işaret edecekler. Yenilenebilir enerji ve YETA’ya talep arttıkça, yatırımlar da ivmelenecek. Yazılı olarak ilgili tedarik şirketine başvuruda bulunup Yeşil Tarifeye geçebilirler" dedi. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücüne bakıldığında, 2020’nin ilk altı ayında, toplam kapasitenin yüzde 46'sına yükseldiği görüldü.

SOSYAL SORUMLULUK

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek "Bu tarife şu anda diğer tarifelere göre pahalı. Ama her zaman böyle kalmayacak. Daha ucuz olacağı dönemlere doğru gideceğiz. Tüketicilerin, sosyal sorumluluk gibi görerek 'Yeşil Tarife'yi seçme kararını almalarını istiyoruz. Çünkü her ne kadar 'yenilenebilir' yatırımlara devam etsek dahi, ülke olarak halen enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Tükettiğimiz enerjinin bir bölümünü ithal doğalgazdan ve ithal kömürden elde ediyoruz. Yenilenebilir enerjinin, portföyümüzdeki ağırlığını olumlu yönde değiştirmemiz gerekiyor" dedi.

Yatırım artacak fiyatlar düşecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan kararla, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olan Yeşil Tarife bedelleri belirlendi. Buna göre yeşil enerji bedeli; sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatma için 69,9 kr/kWh olarak ilan edildi. Bu tarife, bütün masraflar dikkate alındığında bölge, kurum ve tüketim niteliğine göre, normalden yüzde 23-63 arası yüksek olacak. Ancak yerli kaynaklarda yatırım ve arz arttıkça, fiyatlar da düşüşe geçecek.