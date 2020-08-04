Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında, en düşük 438 bin 850 lira, en yüksek 445 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 288 milyon 157 bin 91,48 lira, işlem miktarı ise 5.228,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 320 milyon 4 bin 306,39 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 441.500,00 1.962,50

En Düşük 438.850,00 1.952,10

En Yüksek 445.500,00 1.984,65

Kapanış 443.900,00 1.983,00

Ağırlıklı Ortalama 441.886,72 1.975,24

Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.320.004.306,39

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.228,32

Toplam İşlem Adedi 145