Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), son günlerde tartışılan ve geçtiğimiz hafta gazetemizin de gündeme getirdiği "sektörün dışındaki kişilerin ucuz kredi çekerek buğday stokladığı" yönündeki gelişmeleri takibe aldı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, piyasanın bozulması hâlinde gerekli müdahalenin yapılacağını vurguladı. Rekoltenin önceki yıllara göre daha iyi oluşmasını beklediklerini dile getiren Güldal, verimin yüksek ve kalitenin iyi olduğunu söyledi.

FİYATLAR GAYET İYİ

Güldal, TMO'nun belirlediği alım fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek "Bu arada sektör de fiyatlarını yaklaşık olarak bizim seviyemizde belirledi ve alım yaptı. Salgın sebebiyle gıda fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle üretici, hasattan sonra ürünlerini hemen satmadı, elinde tutuyor. Sektör dışından, hububat-bakliyat ticaretinde daha önce yer almayan kişilerin de alımlar gerçekleştirdiğini gözlüyoruz. Bunun ülkemizdeki hububat ve bakliyat piyasalarında olumsuz etkileri olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır" dedi.

YETERLİ STOK VAR

Üreticilere ürünlerini TMO'ya teslim etmesi çağrısında bulunan Güldal, iç piyasadan aldıkları ürünlerle piyasa regülasyonunu sağlamayı hedeflediklerini söyledi. "Onun dışında stoklama amacıyla, manipülatif amaçlı yapılan stoklara gerekli müdahaleyi hasat bitimiyle yaparız" ifadesini kullanan Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de açıkladığı gibi hasat dönemi olması sebebiyle üretici lehine fiyanlandırma oluştuğunu, hasat dönemi sonunda piyasanın vaziyet alması için satış fiyatlarını ve tedbirleri açıklayacaklarını bildirdi. Güldal, TMO'nun piyasayı regüle edecek oranda yeterli stokunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

KREDİYLE ALIP, SAKLIYORLAR!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday alım fiyatlarını bu sene ekmeklik buğdayda yüzde 22,2 artışla 1.650 liraya, makarnalık buğdayda ise yüzde 24,4 yükselişle 1.800 liraya çıkarmıştı. Enflasyon oranının da üzerinde gerçekleşen bu artışla, çiftçiye önemli bir refah payı sağlandı. Buna rağmen fiyatlarda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bu yıl Türkşeker de devreye girerek, hububat piyasasında TMO’nun açıkladığı tabanın yüzde 2 üstünde bir fiyatla ve yüzde 50 avans ödemesiyle alım yaptı. Buğday fiyatları bu etki ile biraz yükseldi. Asıl tırmanış ise devam eden pandemiyi kullanmak isteyen fırsatçılar tarafından körükleniyor. Sektör temsilcileri “Bu işle hiç alakası olmayan insanların spekülasyon amaçlı buğday alımı yaptığını görüyoruz. Pandemi sebebiyle kışın fiyatların yükseleceği beklentisine oynuyorlar” ikazında bulunmuştu.