Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Karaismailoğlu "Hava yollarında 8 bin 121'i iç hat ve 4 bin 27'si dış hat olmak üzere, 12 bin 148 sefer icra edildi. Bayram süresince Marmaray'da 1 milyon 592 bin 455, Başkentray'da da 123 bin 521 yolcu taşındı. Toplamda 1 milyon 715 bin 976 yolcu da, bu hatlarımızda seyahat etmiş oldu" bilgisini paylaştı.