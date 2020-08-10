Bakan Karaismailoğlu "Hava yollarında 8 bin 121'i iç hat ve 4 bin 27'si dış hat olmak üzere, 12 bin 148 sefer icra edildi. Bayram süresince Marmaray'da 1 milyon 592 bin 455, Başkentray'da da 123 bin 521 yolcu taşındı. Toplamda 1 milyon 715 bin 976 yolcu da, bu hatlarımızda seyahat etmiş oldu" bilgisini paylaştı.
Bayram tatilinde 12 bin uçakla 1,2 milyon yolcu
10.08.2020 - 02:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı süresince hava yoluyla 1 milyon 202 bin 174, yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında 27 bin 923 yolcu taşındığını, otoyollardan da 3 milyon 194 bin 394 araç geçtiğini bildirdi.
Etiketler : bayram tatili,
723948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/723948.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER