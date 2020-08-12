Serbest piyasada 7,2060 liradan alınan dolar, 7,2080 liradan satılıyor. 8,4470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4490 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2350 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5160 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 7,2060 liradan alınan dolar, 7,2080 liradan satılıyor. 8,4470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4490 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2350 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5160 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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