Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Son 18 yılda madencilik sektöründe iş kazalarının yarı yarıya azalırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ölümlü vakaları sıfıra indirmek için harekete geçti. İş sağlığı projesi kapsamında firmalara bu alanda eğitim ve hibe desteğinin yanı sıra toplumsal farkındalığın oluşturulması için çizgi film ve kamu spotu hazırlanacak.

Avrupa Birliği’nin de desteklediği 17,6 milyon avro bütçeli proje 20 Ağustos’ta uygulamaya konulmuştu. Yeraltı kömür ve metal madenlerine projede Finansal Destek ve Rehberlik programı başvuruları da aynı gün başlamıştı. Programa en az 50, en fazla 250 çalışanı olan, kömür üreten veya 20 ila 250 çalışanı olan metal üreten maden işletmeleri ekim ayının 25’ine kadar başvuru yapılabilecek. Söz konusu program ile seçilecek 70 kömür veya metal üreten yeraltı madem işletmesine iş sağlığı ve güvenliği konularında destek verilecek.

Proje, teknik destek, finansal destek ve rehberlik ile hibe programı olmak üzere üç ana başlıktan oluşuyor. Projenin teknik yardım bölümünde, iş güvenliği farkındalığı ve bilgisinin artırılması için interaktif eğitimler düzenlenecek. Güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması için çizgi film ve kamu spotu hazırlanacak. ‘Çok tehlikeli sektörler’de iş sağlığı ve güvenliği ana temasıyla bir fotoğraf yarışması da yapılacak. Ayrıca maden çalışanları ve mühendisler için dijital uygulama oluşturulacak. Finansal destek ve rehberlik bölümünde ise iş sağlığı ve güvenliği konusunda finansal destek ve teknik rehberlik verilecek. Bu amaçla 70 iş yerinde toplamda 3 bin ‘maden acil durum’ eğitimi verilmesi için finansal destek sağlanacak. Projenin hibe bölümünde ise yaklaşık 36 projenin desteklenmesi öngörülüyor. Hibe desteği proje başına 75 bin ila 200 bin avro olacak. Toplamda 6 milyon avro bu alanda harcanacak.