Varandaş, trafik sigortası yaptırmaktan da çekindi. Ocak ayında 4,6 milyon araç sigortasız iken, Covid-19 ülkemizde başladıktan bir ay sonra, nisan ayında, bu sayı 4,9 milyona çıktı. Bu süreçte hasar ödemeleri azalan sigorta sektörü ciddi kâr elde etti. Kazalarda yaşanan azalışın, trafik sigortası fiyatlarına yansıtılması isteniyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken "Sigortasız gezen araç tehlike saçıyor. Herhangi bir kaza anında herkesi zarara sokacaktır. 23,6 milyon aracın tamamı zorunlu trafik sigortasını yaptırmalı. Bu yüzden sigorta şirketleri fiyatlarda indirime gitmeli, taksit artırmalı" dedi.
Pandemide trafiğe çıkmadık, kazalar da sigorta da azaldı
09.09.2020 - 02:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trafik kazaları bu yıl mart-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 azalarak 132 bin 679’a düştü. Salgında dışarı az çıkılması, kazaları azalttı.
Etiketler : trafik sigortası,
730519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/730519.aspx
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