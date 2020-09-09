Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Varandaş, trafik sigortası yaptırmaktan da çekindi. Ocak ayında 4,6 milyon araç sigortasız iken, Covid-19 ülkemizde başladıktan bir ay sonra, nisan ayında, bu sayı 4,9 milyona çıktı. Bu süreçte hasar ödemeleri azalan sigorta sektörü ciddi kâr elde etti. Kazalarda yaşanan azalışın, trafik sigortası fiyatlarına yansıtılması isteniyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken "Sigortasız gezen araç tehlike saçıyor. Herhangi bir kaza anında herkesi zarara sokacaktır. 23,6 milyon aracın tamamı zorunlu trafik sigortasını yaptırmalı. Bu yüzden sigorta şirketleri fiyatlarda indirime gitmeli, taksit artırmalı" dedi.