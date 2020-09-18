Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019'un aynı döneminde 40 milyon 854 bin dolarlık ihracat yapılmıştı. Pandemide birçok firma maske ve koruyucu üretimine geçti. Dünyadan gelen yoğun siparişin etkisiyle Türkiye'nin 2020 Ocak-Ağustos dış satımı, 22 kat artış gösterdi. İlk sırada 148 milyon dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi ABD ve Hollanda takip etti. Yıl sonunda sektörün ihracat hedefi 1,5 milyar dolar... Satışların yüzde 25'i de maskeden oluşuyor.