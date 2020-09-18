2019'un aynı döneminde 40 milyon 854 bin dolarlık ihracat yapılmıştı. Pandemide birçok firma maske ve koruyucu üretimine geçti. Dünyadan gelen yoğun siparişin etkisiyle Türkiye'nin 2020 Ocak-Ağustos dış satımı, 22 kat artış gösterdi. İlk sırada 148 milyon dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi ABD ve Hollanda takip etti. Yıl sonunda sektörün ihracat hedefi 1,5 milyar dolar... Satışların yüzde 25'i de maskeden oluşuyor.
Medikal tekstili maske kurtardı
18.09.2020 - 03:14 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maske, önlük, tulum gibi ürünlerin arasında bulunduğu medikal tekstil ihracatı, yılın 8 ayında 891 milyon 279 bin dolara yükseldi.
Etiketler : maske üretimi,maske tekstil,
732645 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/732645.aspx
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