Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Büyüklüğü 4 milyar dolara ulaşan armatür, valf, musluk vana ve tesisat ekipmanları sektörü pandemi sebebiyle global ölçekte oluşan akıllı ürünleri odağına alarak ihracatta vites artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolar ihracat yapan sektör, ileri teknoloji yerli ürünlerle alternatif dış pazarlara açılarak Türkiye’nin toplam ihracatına daha fazla katkı vermeyi odak noktasına aldı. Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği (Armatür Derneği) Başkanı Gökhan Turhan, pandemi sebebiyle hijyenik ürünlere ciddi bir talep artışı gözlemlediklerini belirterek “On binin üzerinde çalışanımızla katma değerli ürünler üretiyoruz. İhracatta ortalama kilogram satış fiyatımız 10 dolar seviyelerinde. Dünyadaki değişimlerin 2020-2021’de sektörümüze büyüme olarak yansıyacağını ve Türk sanayiinde teknolojiye yapılan yatırımlarla dünyadan alacağımız payın artacağını düşünüyoruz” dedi. Armatür sanayiinde dijital dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli iş gücü istihdamının öncelikli hedefleri olduğunu kaydeden Turhan, şöyle devam etti: Covid-19’dan dolayı bu yıl fotoselli ürünlerde yüzde 150-200 arası bir satış artışı yaşandı. Yani bu da önceki yıllara göre iki üç kat kadar bir artış demek oluyor. Ürünlere özellikle resmî daire, belediye ve okullardan talep söz konusu. Sağlık ve hijyen konusu, armatür sektörünü yakından ilgilendiriyor, buradaki fırsatı hızlandırılmış süreçte kârlılığa çevirebilir ve alternatif ihracat pazarlarında kalıcı hâle gelebiliriz.

İLERİ TEKNOLOJİYLE ÇİN'E ALTERNATİF OLMA FIRSATINI DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR

Normalleşme döneminde Çin’e olan bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini, bu çerçevede bütün sanayi ürünlerinde tedarik zincirlerinin yeniden yapılanacağını anlatan Turhan “Çin’e alternatif tedarikçilerin payları artacak. Armatür sanayiinde de benzer eğilimlerin yaşanması bekleniyor. Ülke olarak üretim potansiyelimiz oldukça yüksek. Katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerle küresel ölçekte çıkan bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.