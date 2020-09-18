Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19’a karşı antiviral ve antibakteriyel kumaştan üretilen üniforma, tasarım olarak tek parça tulum şeklinde olduğu için virüslerin cilde temasına da fırsat vermiyor. Böylece hava yollarında binlerce misafiri ağırlayan kabin ekibine, dolayısıyla yolculara virüs bulaşmasını engelliyor. Keyvan Havacılık CEO’su Mehmet Keyvan “Hava yolu şirketleri için operasyonel maliyetlerden tasarruf sağlamanın yanı sıra virüs ve bakterilere karşı daha yüksek güvenlik sağlayan ve hava yolunun kültürünü yansıtan, antiviral ve antibakteriyel kumaştan hazırladığımız üniformalarımızı bütün uçuş ve yer ekiplerine sunuyoruz. Üniformalar, uçuş personelinin ve onların temasta bulunduğu yolcuları virüs ve bakterilerden korumanın yanı sıra sürdürülebilirlik ve maliyetleri kontrol altına almak açısından da önem taşıyor” diye konuştu.