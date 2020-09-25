Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Bizans’tan Osmanlıya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yedikule Hisarı’nda şehrin tarihsel öğelerini içinde barındıracak bir restorasyon süreci Fatih Belediyesi tarafından başlatıldı. Restorasyon boyunca Yedikule Hisarı aşamalı olarak ziyarete açılacak. Müzik dinletileri, ulusal ve uluslararası sergiler ile kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Yedikule Hisarı’nda uluslararası düzeyde bir sanat galerisi ile I. Theodosius’tan Fatih Sultan Mehmed’e, Genç Osman’dan Macar elçisine kadar Yedikule’de izi olan önemli şahsiyetlerin hikâyelerinin anlatılacağı bir müze de yer alacak. Restorasyon ile tarihî yapı aslına uygun olarak yeniden eski günlerine dönerken bölge ve ülke için ekonomik anlamda önemli bir değer oluşturacak. Yedikule Hisarı’nın restorasyon projesinin tanıtımında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye’deki bütün kültür envanterinin yüzde 10’unun Fatih’te yer aldığına işaret ederek, Türkiye’de ilk ve tek olan Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğünü kurduklarını anlattı. Son onarımını 1960’ların başında geçiren Yedikule Hisarı’nın restore edilip halkın ve turizmin hizmetine sunulacağını ifade eden Turan “Yedikule Hisarı restorasyonu uzun yıllar devam edecek ancak hisarın bir kısmı restorasyon devam ederken müze olarak tematik grupların ziyaretine açılacak. Yedikule Hisarı’nın İstanbul turizm destinasyonuna alınması için görüşmelerimiz sürüyor. Hisar sadece etkinliklerin yapıldığı bir mekân olmayacak tur operatörlerinin güzergâhlarını renklendirip, çeşitlendirecek” değerlendirmesini yaptı.

HAPİSHANE, DARPHANE, SANATEVİ...

Yapımına 5’inci yüzyılda başlanan ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde şehri çevrelemesi için yapılan Yedikule Hisarı’na ismini veren yedi kuleden üçü Bizans döneminde dördü ise Osmanlı döneminde yaptırıldı. Osmanlı döneminde hapishane, darphane, sanatevi, hayvanat bahçesi olarak kullanılan yapının içinde yer alan Fatih Sultan Mehmed tarafından yapılan ilk mescit de restorasyonla ayağa kaldırılacak.