Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıllarda pay ve ortaklık krizi yaşayan, kâr payı dağıtımında anlaşma sağlanamadığı için yatırımcıları üzen Turkcell'in dün yapılan Genel Kurul toplantısından önemli kararlar çıktı. Toplantıda Türkiye Varlık Fonu (TVF), Telia, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında geçtiğimiz Haziran ayında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişiklikleri, pay sahipleri tarafından kabul edildi. Hissedarların Turkcell’in ana sözleşmesinde öngörülen değişiklikleri kabul etmesiyle birlikte TVF’nin imtiyazlı A Grubu hisselerini devralabilmesinin önü açıldı.

KÂR PAYI MÜJDESİ

Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası’nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu’nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell’in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne’ın da şirketteki payını yüzde 24,8’e çıkarması bekleniyor. Genel Kurul’dan çıkan ikinci önemli karar ise kar payı dağıtımına ilişkin oldu. 2019 bilanço karlılığına göre 811 milyon 621 bin 869 TL kar payı dağıtımına karar verildi.

KÜRESEL ARENADA GÜÇLENECEĞİZ

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, tarihî kararlar alındığını belirttiği toplantı ardından yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde küresel arenadaki güçlü yapısını yükseltmeye katkı verecek ürün ve servisler geliştireceklerini ifade etti. Aksu, tüm dünyada kullanılan dijital iş çözümlerinin yanı sıra yeni nesil ödeme sistemlerini de bünyesinde bulunduran şirketin yeni yatırım ve gelişme sözü verdiğini de dile getirdi.