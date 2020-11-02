Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 512 bin 600 liraya yükseldi.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 89 milyon 111 bin 844,57 lira, işlem miktarı ise 4.134,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 105 milyon 827 bin 498,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 507.800,00 1.877,60

En Düşük 506.000,00 1.870,000

En Yüksek 512.750,00 1.890,30

Kapanış 512.600,00 1.890,25

Ağırlıklı Ortalama 508.445,25 1.879,29

Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.089.111.844,57

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.134,85

Toplam İşlem Adedi 123