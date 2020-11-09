Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık problemleri sebebiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Albayrak’ın Twitter hesabının da silindiği görüldü. İstifa haberi uzun süre doğrulanamayınca, sosyal medyada bilgi kirliliği oluştu. Bakanlık ve AK Parti kaynakları istifayı doğrularken, kabul edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Gözler bugün yapılacak açıklamalara çevrildi. Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Temmuz 2018 tarihinde getirilmişti.

ÇOCUKLARIMLA İLGİLENECEĞİM

Berat Albayrak adına yayınlanan açıklama şöyle:

“Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam etmeme kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

ÜLKEMİZ HEDEFİNE YÜRÜYECEKTİR

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşaallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur. Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir, haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, hak ve bâtılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan rabbim razı olsun. Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında, ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden rabbime sonsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri sıratmüstakimden ayırmasın, sonumuzu hayreylesin…”