Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YATIRIM BANKASI MORGAN STANLEY: Dolar, 7 TL'ye kadar geriler

Yatırım Bankası Morgan Stanley, Merkez Bankasının beklentileri karşıladığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Fonlama faizi çarşamba günü yüzde 14,80'di. Yani sınırlı bir ek sıkılaştırma yapıldı. Ancak 'şahin' sözlü yönlendirmede bulunulması, asıl önemli unsur. Dolar/TL kuru, yılın son haftalarına doğru 7 TL seviyesine kadar çekilebilir" ifadelerine yer verildi. Mevcut durumda gecelik borç verme faizi yüzde 16,50, geç likidite penceresi faizi de yüzde 19,50’de bulunuyor.

YATIRIM BANKASI JPMORGAN: Faizde yüzde 15 zirve

Yatırım bankası JPMorgan, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevine oldukça "ihtiyatlı" ve "kararlı" başladığını bildirdi. Raporda "TCMB bu defa mesajlarında oldukça netti. Şeffaflıkta artış olduğunu not ediyoruz. Enflasyonda beklenmedik yükseliş ve jeopolitik risklerde ani bir artış olmazsa yüzde 15'in faiz zirve olabileceğini düşünüyoruz. Bir sonraki hamle büyük ihtimalle kesinti olacaktır. Nisan ayından başlayarak gevşemenin kademeli başlamasını bekliyoruz" denildi.

YATIRIMCI MARK MOBIUS: Türk hisselerine güven tam

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, faiz artışının, Türkiye'nin faydalanacağı bir ortam oluşturacağını ifade etti. Mobius "Türkiye'ye güvenimizi kaybetmedik. Türk hisselerini içeren bir portföyümüz var. Yaşanan problemlere rağmen hisselerin iyi şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Türkiye’de ve diğer gelişen piyasalarda varlığımızı artıracağız. ABD'nin piyasalara likidite enjekte edeceğini ve faizleri düşük tutacağını belirtmesi, gelişen piyasalar için oldukça iyi bir haber" diye konuştu.

EKONOMİST JIM O'NEILL: Kazanç arayanlar Türkiye'ye

İngiliz ekonomist Jim O'Neill "Bir yatırımcı yüksek kazanç elde edeceği ülke arıyorsa ve burada ciddi reform uygulanıyorsa, bu, yatırım için en iyi pozitif kombinasyondur. Türkiye'de de reformlar konusunda ciddiyse, piyasaların tepkisi son derece pozitif olacak. Dünyanın birçok yerine, özellikle Avrupa'ya üretim için çok iyi bir pozisyonda. Ülke, ilerleyen dönemde tasarruf oranlarını artırmak suretiyle, oynaklığı yüksek olan sermaye akışlarına bağımlılığını da azaltmalı" dedi.