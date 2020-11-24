Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok sigortasız araç Şanlıurfa'da. Şanlıurfa'da trafiğe kayıtlı 253 bin 846 araçtan yüzde 40,05’inin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. Bu oran Ardahan’da yüzde 36,13, Kilis’te ise yüzde 34,37. En çok sigortalılık oranı listesinde ise Trabzon başı çekiyor. Şehirdeki 206 bin 30 araçtan yüzde 91’inin trafik sigortası bulunuyor. 2 milyon 123 bin 273 aracın bulunduğu Ankara’da araç sahiplerinin yüzde 89,49’u trafik sigortasını yaptırırken İstanbul’da ise sürücülerin yüzde 12,1’i trafik sigortası yaptırmayı tercih etmedi.