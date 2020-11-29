Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Ayhan Zeytinoğlu, Tamer Kıran, Faik Yavuz, Cengiz Günay, Mahmut Özgener, Öztürk Oran, Zeki Kıvanç, Oğuzhan Sadıkoğlu, Davut Çetin, Özer Matlı, Hakan Ülken ve Selim Kandemir de toplantıda hazır bulundu.

SONUÇ ODAKLI ZİRVE

Bakan Elvan, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada "TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz" dedi. İş dünyası görüşmeleri kapsamında ilk toplantı, önceki gün TÜSİAD ile yapılmıştı. Bakan Pakdemirli, "TOBB yönetimiyle bir araya gelerek sektörel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerini" kaydetti. Bakan Selçuk, "İş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. İstihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi korumak önceliğimiz" diye konuştu.

MEMNUNİYET DUYDUK

Ekonomideki problemleri diyalog ortamı ve istişare ile çözeceklerine inandıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu da şunları söyledi: İki oturumdan oluşan çok kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. İlk oturumda ekonomi ve reform gündemini, TOBB Yönetim Kurulumuzla birlikte istişare ettik. İkinci bölümde ise Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı sektörel toplantısını gerçekleştirdik. Sektör meclislerimiz, en çok öne çıkan sorunları ve bunların çözümüne yönelik fikirlerini bir araya getirdiler. Videokonferans yöntemiyle bakanlara ilettiler. Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş ve yatırım ortamında yaşanan sıkıntıların ve bunlara yönelik çözüm önerilerimizin yapıcı bir diyalog ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. İçeride ve dışarda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde, devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi. Hükûmetimizin icracı ve reformcu iş yapma vizyonlarının, reformların hayata geçmesi ve istikrarın güçlendirilmesi açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz.