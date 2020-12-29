Spot piyasada 29 Aralık 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 720,67 lira, satış fiyatı 738 ,66 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 449,77 lira, satış fiyatı 450,00 lira seviyesinde yer alıyor.
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Spot piyasada 29 Aralık 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 720,67 lira, satış fiyatı 738 ,66 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 449,77 lira, satış fiyatı 450,00 lira seviyesinde yer alıyor.
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