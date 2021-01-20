Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Belçika 2. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) imza törenine katıldı. Belçika Başbakan Yardımcısı Sophie Wilmes'in de katıldığı imza töreninde konuşan Bakan Pekcan, Türkiye ve Belçika arasındaki iş birliği açısından çok önemli ve faydalı bir mekanizma olan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu toplantısının pandemi şartlarına rağmen video konferans yoluyla da olsa gerçekleştirilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Pekcan, ”Belçika, ticari ve ekonomik yönden ülkemiz için daima önemli ülkelerden birisi olmuştur. 2020 yılında pandemiye rağmen Belçika ile ikili ticaretimizde artış yaşadık. İkili ticaret hacmimizi 6.6 milyar dolardan 7.3 milyar dolara yükselttik. Pandemiye rağmen sağlanan bu artış esasen iki ülke arasındaki mevcut ticari potansiyelin önemli bir göstergedir. Biz de bu gerçekten hareketle karşılıklı iş birliği fırsatlarını en iyi şekilde kullanarak ikili ticaret hacmimizi en kısa zamanda 10 milyar dolar ve üzerine çıkarmayı umuyoruz" dedi.

“Türkiye, AB ile uyumlu kalite ve üretim altyapısıyla, AB’nin en önemli tedarikçilerinden birisi olmaya devam edecektir”

Pekcan, Türkiye’nin AB ülkeleri ile bugüne kadar yakın bir entegrasyon içinde olduğunun altını çizerek, bu ilişkinin küresel pandemi sonrası dönemde daha da güçlenerek süreceğine inandığını kaydetti. Pekcan, ayrıca pandemi sürecinin uluslararası iş birliğinin önemini, aynı zamanda dış ticarette tedarik ve değer zincirlerinin etkin kurgulanmasının gerekliliğini gözler önüne serdiğini vurguladı. Bakan Pekcan, ”Bu bağlamda Türkiye ve AB ekonomisi pek çok açıdan birbirini tamamlar niteliktedir. Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesi ve çeşitlenmesi her iki tarafın da ortak çıkarınadır. Türkiye, AB ile uyumlu kalite ve üretim altyapısıyla, AB’nin en önemli tedarikçilerinden birisi olmaya devam edecektir. Bu bağlamda Belçika gibi önemli ticaret ortaklarımızla karşılıklı ticaret ve yatırımları artırabilme noktasında ortak çalışmalar yapmaya ve ortak gayret sarfetmeye devam edeceğiz. Bugünkü toplantımızda ikili ticari fırsatların yanında, karşılıklı yatırımların önemine ve üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek ortak yatırım ve projelere de değindik. Aynı zamanda Belçikalı dostlarımıza ülkemizdeki cazip yatırım ortamını hatırlattık, yakın zamanda ortaya koyduğumuz yeni nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dahil olmak üzere yabancı yatırımları teşvik edici mekanizmalarımızdan söz ettik” şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, yapılan toplantının ve imzalanan protokolün esasında geniş bir yelpazede pek çok iş birliği konusunu kapsadığını belirterek şunları kaydetti:

“Bugünkü toplantımız ve az önce imzaladığımız protokol esasen geniş bir yelpazede pek çok işbirliği konusunu kapsamıştır. İkili ticaret ve yatırımların yanında, müteahhitlik ve müşavirlik sektörü, KOBİ’ler, kadın girişimciliği, sanayi, teknoloji, yenilenebilir enerji, sağlık turizmi başta olmak üzere turizm ve diğer pek çok önemli konu başlığı üzerinde teknik heyetlerimiz hassasiyetle çalıştılar. Tüm bu konularda iş birliğimizi ilerletmek adına önemli bir ortak iradeyi sergilemiş bulunuyoruz. Umuyorum, bugünkü Ortak Komite toplantımızın da katkısıyla ileriki günlerde somut ve önemli adımlar atılmaya devam edilecektir.”

“Belçika’nın sürece pozitif katkı sunmasından duyacağımız memnuniyeti dostlarımıza ifade ettik”

İkili gündem konularının yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki önemli başlıklara değinme fırsatının da olduğuna değinen Bakan Pekcan, ”Bildiğiniz üzere bu yıl, Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği'nin 25’inci yılı. Gümrük Birliği bugüne kadar her iki tarafa da önemli faydalar sağladı. Ancak, gelişen küresel ekonomi çerçevesinde Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'ni güncellemenin zamanı gelmiştir. Halihazırda Gümrük Birliği kapsamında olmayan yatırımlar ve hizmetler gibi alanları da Gümrük Birliği'ne dahil etmenin zamanı gelmiştir. AB iş dünyasının genel olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi fikrine olumlu yaklaştığını biliyoruz. Bugünkü toplantımız çerçevesinde bu hususu bir kez daha dile getirdik. Belçika’nın sürece pozitif katkı sunmasından duyacağımız memnuniyeti dostlarımıza ifade ettik. Öte yandan, Belçika’nın ve genel olarak AB ülkelerinin iş insanlarımıza ve Türk şoförlerine yönelik vize uygulamalarında daha esnek davranması gerektiği yönündeki beklentimizi de bu toplantımız vesilesiyle hatırlatmış olduk. Yine, AB’nin çelik ürünlerinde uyguladığı korunma önlemi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi konularda görüş alışverişi sağladık” şeklinde konuştu.

Gelir kaybı desteğinin ödenmesine dair bir takvim olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Pekcan, ”Bugün itibarıyla gelir kaybı destekleri ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayının ödemelerine başladık. Bundan sonra da ocak, şubat, mart bunları ödemeye devam edeceğiz” dedi.