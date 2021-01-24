Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artaş Grubu turizm yatırımlarından Radisson Blu Hotel Kayseri sömestir tatilini Erciyes’te geçirmek isteyen aile ve öğrenciler için “kayak paketi” hazırladı. Pakette kahvaltı, Erciyes kayak merkezine çift yön transfer, Ski Pass imkânları sunuluyor. Kayseri Radisson Blu Hotel Genel Müdürü Menderes Karaküçük, Güvenli Turizm Sertifikası ile güvenli tatil imkânı sunduklarını belirterek “Online eğitim, projeler, sınavlar, ödevler derken öğrenci ve ailelerin dört gözle bekledikleri yarıyıl tatili bu yıl üç haftaya uzatıldı. Erciyes, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da öğrenci ve velilerin kar üzerinde doyasıya eğlenerek verimli bir zaman geçirmeleri noktasında önemli bir yere sahip. Otel misafirlerimiz, dünya standartlarındaki pistleri ve eşsiz doğasıyla her türlü ihtiyacı ve beklentiyi fazlasıyla karşılayabilen Erciyes’te bir gün balonla uçuş yapabilir, ertesi gün kayak yapma opsiyonuna ek yakın noktada yer alan Kapadokya’da kültür turizmi gerçekleştirebilirler” dedi.