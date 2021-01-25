Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Ankara Garı’ndan kalkacak yüksek hızlı trenin Sivas yolculuğu sırasında; elektrifikasyon performansı, sinyalizasyon sistemi ve araç tespit sistemiyle etkileşimi gözlemlenecek. Hat üzerinde 14 Eylül 2020'den bu yana "yükleme testleri" de başarıyla devam etmişti. Diğer bütün testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından, Ankara-Sivas YHT hattının bu yıl içinde açılışı yapılacak. Türkiye'nin devam eden en önemli projelerinden olan ve sadece bu yıl 2 milyar lira daha yatırım yapılacak bu hat ile iki il arasındaki seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşürecek.