Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda ayçiçek yağından tereyağına, peynirden yumurtaya kadar birçok gıda ürününde fahiş fiyat artışlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duruma el koydu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Palandöken’in gıda fiyatlarındaki anormal artışlarla ilgili bilgi aktardığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, “Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız” dediği öğrenildi. Konunun bu hafta yapılacak Kabine Toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda, gıda fiyatlarındaki artışlara karşı alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak.

HAKSIZ KAZANCA VE STOKÇULARA CEZA YOLDA

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz günlerde özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat artışlarının tespiti amacıyla Türkiye genelinde denetim yapmıştı. Bu denetimlerde 562 işletmede 9 bin 870 ürün incelendi. İncelemeler sonucunda firmaların savunmalarının alınacağı öğrenildi. Haksız fiyat artışı yaptıkları tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yaptığı belirlenenlere ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.