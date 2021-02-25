Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre yurt dışı banka mevduatları ve katılım fonları hariç bir yıl ve bir yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonları için zorunlu karşılık oranı yüzde 3 olurken, bir yıla kadar vadeliler için yüzde 4, vadesi altı aya kadar olanlar için yüzde 6 oldu. Yurt dışı bankaların dahil olduğu mevduat ve katılım fonlarında ise mecburi karşılık oranları bir yıla kadar yüzde 8 olurken üç yıla kadar vadelilerde yüzde 5,5 oldu. Üç yıldan uzun vadelilerde ise mecburi karşılık oranları yüzde 3 olarak değiştirildi. Tebliğ, 19 Şubat 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

TL CİNSİ KARŞILIKLAR 25 MİLYAR TL ARTACAK

TCMB’den yapılan Türk lirası zorunlu karşılık oranları artırımıyla ilgili açıklamada “Yapılan değişikliklerle rezerv opsiyon kullanım oranlarının kalan dilimler için aynı seviyede kalması hâlinde Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar TL artması, döviz ve altın cinsinden toplam zorunlu karşılık tesislerinin 500 milyon dolar azalması öngörülmektedir” denildi. Buna ek olarak Türk Lirası cinsinden tesis edilen mecburi karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 13,5 olarak belirlendi.